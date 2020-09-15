قرقاش: تركيا لديها مشاكل في رؤية مجال سيادتها

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مساء الإثنين، إن تركيا لديها مشاكل في رؤية مجال سيادتها وسيادة الدول الأخرى.



وأشار قرقاش في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن سياسات تركيا تقف عقبة أمام إقامة علاقة بناءة معها.

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وأوضح أن نهج تركيا تجاه القضايا العربية دفع نحو الدفع بالعلاقة جيدة بين الإمارات واليونان من جيدة إلى عظيمة.

واعتبر أن سحب تركيا لسفينة التنقيب قرار عقلاني "اعتقد أنه مرتبط أيضا بالسياسة العقلانية الأمريكية تجاه قبرص"، وتابع: "نتوق جميعا لصفقة تعيد تركيا إلى قاعدة السلام مرة أخرى في المنطقة".

من ناحية أخرى، شدد قرقاش على أن تطبيع الإمارات وإسرائيل وتعليق الضم هو "نهج جديد"، منتقدًا "نهج الكرسي الفارغ" للفلسطينيين لأنه لم ينجح في الماضي.