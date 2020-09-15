شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء في مصر، طقسا مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

ويتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة . وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل . وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 32 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 30 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 29 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 31 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 34 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 30 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 31 Advertisements درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 35 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 22 والعظمى 35 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 29 والعظمى 35 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 29 والعظمى 37 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 20 والعظمى 35 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 33 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 38 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 35 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 35 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 36 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 38 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 40 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 42 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 41 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39 درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 38 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 36 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36

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