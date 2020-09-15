تركيا تتراجع : يمكن حل المشاكل سلمياً في شرق المتوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنه من الممكن حل المشاكل سلميًا في شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن الطرق القائمة على الإنصاف والعقلانية ستقدم مساهمة بناءة، في خطوة اعتبرها مراقبون تراجعاً من قبل تركيا .



جاء ذلك في تغريدة نشرها قالن، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الإثنين، غداة انسحاب سفينة الأبحاث والتنقيب التركية "أوروتش رئيس" من منطقة شرق المتوسط بعد تهديدات الناتو والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على البلاد، ودعم أمريكي لقبرص.

وزعم قالن في تغريدته أن "تركيا لا تضع أعينها على أراضي أحد، ولكنها مصممة على عدم السماح لأي شخص بالمساس بحقوقها".

يذكر أن سفينة الأبحاث التركية "أوروتش رئيس"، عادت أمس الأحد، إلى ميناء أنطاليا بعد مغادرتها المنطقة التي تجري بها أعمال التنقيب بشرق البحر المتوسط، امتثالًا لقرارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد تحركات تركيا بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث تستمر الخلافات بين البلدين حول ملكية مصادر الطاقة وعمليات التنقيب التركية.

وعلى نفس النسق من التراجع، كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، قد دعا، الأحد، إلى فتح قنوات تفاوض وحوار مع اليونان، متهماً إياها بذات الوقت بـ"التصعيد" في منطقة شرق المتوسط.

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وقال آكار، في تصريحات صحفية "علينا فتح قنوات الحوار وبدء المفاوضات مع اليونان"، متهما الأخيرة بـ "تسليح 18 جزيرة في بحر إيجه بشكل يتنافى مع القانون الدولي".

وتابع: “نحن إلى جانب العثور على حلول سياسية لمشكلاتنا عبر الحوار والتفاوض، وفي هذا الإطار، نحن ندعم كافة أنواع المبادرات".

وعن قرار إعادة سفينة التنقيب أوروتش رئيس من شرق المتوسط، وهي الخطوة التي رحبت بها أثينا، علّق آكار، “أوروتش رئيس عادت إلى ميناء أنطاليا في إطار خططنا، وهذا لا يعني التنازل عن حقوقنا".

والسبت، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء الأنشطة التركية التي تثير التوتر في شرق البحر المتوسط، في موقف لاقى ترحيب قبرص التي طالبت بوقف الأنشطة غير القانونية لأنقرة.

الموقف الأمريكي الجديد أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو بعد اجتماعه مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس ووزير الخارجية نيكوس خريستودوليدس، في نيقوسيا.

وقال بومبيو إن بلاده ما زالت تشعر "بقلق عميق" تجاه عمليات الاستكشاف عن الغاز التي تقوم بها تركيا "في مناطق تؤكد اليونان وقبرص أنها تخضع لسلطتها في شرق المتوسط".

وفي 10 أغسطس/آب الماضي، أرسلت تركيا سفينة الاستكشاف "أوروك ريس" للتنقيب في المياه بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين، في خطوة أثارت غضب أثينا والاتحاد الأوروبي، وسط تنديد دولي واسع بالعداء التركي المتنامي بالمنطقة