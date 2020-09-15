الجريمة في 24 ساعة| بقّال يقتل ابنه بسبب "باكو نعناع".. ولغز مقتل خليجية في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:
شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين مقتل خليجية على يد حارس عقار بدافع السرقة، وبقّال يقتل ابنه بسبب "باكو نعناع"، وأخر يقتل زميلة بسبب علبة سجائر، وكواليس إنقاذ حياة مرضى مركز قلب بالدقي.
- النار التهمت "غرفة صاج".. كواليس إنقاذ حياة مرضى مركز قلب بالدقي
سرعة وصول رجال الحماية المدنية إلى موقع حريق مركز مصر للقلب والقسطرة والرعاية المركزة بالدقي حالت دون وقوع كارثة كادت تهدد حياة المرضى.
- جريمة صوت وصورة.. كيف قادت "قتيلة الطالبية" الخليجية المباحث إلى الجاني؟
منذ إقامتها بشقة بمنطقة فيصل التابعة لحي الطالبية، عمدت سيدة تحمل جنسية دولة عربية إلى زيادة وسائل الأمان. اتخذت السيدة قرارا بتركيب كاميرات مراقبة داخل وحدتها السكنية كما لو أن قلبها يحدثها بنهاية دموية ستنتظرها.
- بسبب "باكو نعناع".. بقّال يقتل ابنه تعذيبًا في البحيرة
استقبل مستشفى الدلنجات العام في محافظة البحيرة طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا، جثة هامدة، إذ تبين أن والده اعتدى عليه بمعاونة آخر، بواسطة "خرطوم مياه" إلى أن لفظ أنفاسه.
- بسبب علبة سجائر.. شاب يقتل آخر بمطواة في دمياط
تحولت مشادة كلامية بين صديقين إلى جريمة قتل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في أحد شوارع قرية الشعراء، التابعة لمركز دمياط.
- الأم وراء الواقعة.. كشف غموض العثور على طفل رضيع أسفل سيارة في المعصرة
تمكنت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من كشف غموض واقعة العثور على طفل حديث الولادة ملقى أسفل سيارة نقل بالمعصرة.
- إخماد حريق مخلفات بجوار المعهد الأزهري في المريوطية
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في كمية مخلفات بقطعة أرض بمنطقة المريوطية.
- عبر "فيسبوك"..مباحث التموين تضبط طبيب يتاجر في المخدرات بمدينة نصر
ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على طبيب بيطري لاتهامه بالاتجار في الأدوية المخدرة.
- تفحم محتويات 3 غرف داخل كرفان فندق تحت الإنشاء بهضبة الأهرام
اندلع حريق في "كرفان" فندق تحت الإنشاء بمنطقة هضبة الأهرام، اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات.
- الداخلية: ضبط مختطفي طالب وطلب فدية مليون جنيه من أسرته بالجيزة
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طالب بالجيزة ومساومة أهليته على دفع مليون جنيه نظير إطلاق سراحه، وضبط مرتكبي الواقعة.
- ارتفاع عدد ضحايا "حادث الطريق الحر" بالقليوبية.. و3 قرارات للنيابة
ارتفع عدد ضحايا، حادث الطريق الحر في نطاق مدينة قها، بمحافظة القليوبية إلى 3 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين.
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