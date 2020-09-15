شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوريا الأسترالية» بلا وفيات من كورونا لأول مرة في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وهي الولاية التي في بؤرة الموجة الثانية لتفشي جائحة فيروس كورونا في استراليا، عن عدم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لأول مرة في شهرين.

وكانت المرة الأخيرة التي لم تسجل فيها فيكتوريا وفيات، في 13 تموز/يوليو.

يشار إلى أن فيكتوريا، وهي ثاني أكثر ولايات أستراليا سكانا، سجلت إجمالي 729 وفاة، بينما استقرت الحصيلة الوطنية عند 816 وفاة.

وأعلنت الولاية اليوم الثلاثاء تسجيل 42 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، مقارنة بـ 35 إصابة اليوم السابق.

ولم تسجل منطقة فيكتوريا الإقليمية أي إصابات جديدة بالفيروس اليوم الثلاثاء ولديها 43 حالة نشطة فقط.

Advertisements

وبعد الانخفاض المستمر في عدد الحالات، قال رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز اليوم إنه "مسرور" للإعلان عن أن فيكتوريا الإقليمية ستكون قادرة على "اتخاذ الخطوة الثالثة نحو (الوضع) الطبيعي بشأن كوفيد".

وقال أندروز في ما وصفه بـ "الأخبار الهائلة" إن منطقة فيكتوريا الإقليمية "ستفتح أبوابها خلال الـ 24 ساعة القادمة أو نحو ذلك".

وفي ضوء تلك الخطوة، سيتم إعادة فتح معظم أماكن العمل كما سيتم تشغيل المقاهي والحانات والمطاعم بتجمعات محدودة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل مدينة ملبورن، التي تضم 9ر4 مليون شخص، في حالة إغلاق صارمة تمتد حتى 28 أيلول/سبتمبر.

وخلال الموجة الأولى من الجائحة، سجلت فيكتوريا حوالي 24 حالة وفاة.