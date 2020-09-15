شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل .. 15155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و381 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد رصدت 15155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و345610. وزاد عدد الوفيات 381 حالة ليصل الإجمالي إلى 131625 حالة وفاة.

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