عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان إلى 114 قتيلا

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، مساء الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، إلى 114 قتيلا، و54 إصابة.



وأشارت الداخلية السودانية في بيان، إلى إنهيار 32 ألف و964 منزلا، و50 ألف و552 منزلا انهار جزئيًا، وتضرر 43 ألف و425 فدان زراعي، و199 مرفق، و394 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي، جراء كارثة الفيضانات.

بدورها، ذكرت وزارة الري والموارد المائية في السودان أن منسوب محطة شندي ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء ما زالت في أعلى مستوياتها.

وأشارت إلى أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية حتى الثلاثاء في حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبراوي في حدود 170 مليون متر مكعب.

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وفي مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت الحكومة السودانية، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

وواصلت الدولة الصديقة تقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان.

ووصلت الخرطوم الاثنين مزيد من شحنات المساعدات الخليجية حيث حطت طائرتين من الكويت والبحرين، ومثلها من سلطنة عمان دعما لمتضرري السيول والفيضانات.

وحسب بيان لوزارة الصحة السودانية، فإن طائرة المساعدة الكويتية الثانية، وصلت مطار الخرطوم وتحمل 10 أطنان من المواد الغذائية والصحية.

ونقل البيان، عن القائم الكويتي بالأعمال في السودان، عبد الكريم صالح، أن "جسر المساعدات الكويتية مستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

كما وصلت طائرتان من سلطنة عمان تحملان مواد اغاثية مختلفة وكان في استقبالهما وزير الصحة المكلف أسامة محمد عبد الرحيم، ووزيرة العمل، لينا الشيخ، ومفوض العون الإنساني عباس فضل الله، وسفير سلطنة عمان لدى السودان علي سلمان الدرمكي.