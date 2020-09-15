شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أنواع للبعثات الدراسية فى القانون..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية البعثات فى المادة "8" منه إلى تسعة أنواع كما يلى: ‏

1-بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.‏

2-بعثة خارجية للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها.‏

3-بعثة إشراف مشترك

4-مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه أو ما يعادلها.‏

5-مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراه أو ما يعادلها.‏

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6-مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها.‏

7-جمع المادة العلمية.‏

8-قضاء شهر أو فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج ‏للمرحلة الجامعية الأولى.‏

9-أى نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية ‏من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة.‏

ويهدف القانون الذى صدر بعد اقرار البرلمان له إلى مواكبة التطور فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة، والاستفادة من البعثات بشكل يحقق الهدف منها

وياتى فى اطار ان الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالتعليم، ولذلك فإنها تعمل على إتاحة الفرصة لأبنائها للحصول على أرقى العلوم في التخصصات المختلفة سواء داخل البلاد وخارجها من منطلق إيمانها العميق بدور العلم في تحقيق التنمية الشاملة، وترجمة لهذه الرؤية تعمل الدولة بجميع قطاعاتها على تعظيم الاستفادة من البعثات، حيث ان اهمية البعثات العلمية الخارجية لا تكمن فى مواكبة التقدم والتطور في أساليب التعليم فى أرقى الجامعات العالمية فقط ، وإنما في ربط هؤلاء الطلبة بسوق العمل ومتطلبات التنمية فيها، وخاصة مع توجه، الدولة إلى بناء قاعدة من الكوادر الوطنية في بعض التخصصات النوعية.