قطع التيار الكهربي عن ضواحي سكنية بحي فيصل في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:
أعلنت محافظة السويس، قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بنطاق حي فيصل صباح اليوم الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة في المحولات.
وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة ومحولات الكهرباء بقطاع السويس، تقرر قطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثانية ظهرًا عن مناطق الزهراء وعرب المعمل ومحطة الغاز وشركة سيتي جاز.
كما يجري قطع التيار عن مناطق 24 أكتوبر وقوات الأمن وطريق ناصر لإجراء أعمال الصيانة بشبكة الكهرباء.
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