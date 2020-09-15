الحكم في طعن النيابة على براءة زهير جرانة بقضية تراخيص شركات السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها في طعن النيابة العامة على براءة زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق، بقضية تراخيص شركات السياحة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، من الاتهامات المسندة إليه في قضية تراخيص الشركات.

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بصفته موظفًا عموميًا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.