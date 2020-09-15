عمره ألف عام.. بلجيكا ترد لجواتيمالا قناعًا من حضارة المايا

محمد اسماعيل - القاهرة - جواتيمالا سيتي- (د ب أ):

أعلنت حكومة جواتيمالا، أنها تسلمت قناعًا من حضارة المايا يزيد عمره على ألف عام، بعد أن صادرته بلجيكا عام 2008، وذلك بعد سنوات من التقاضي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن ذلك القناع "سُرق من جواتيمالا على نحو غير قانوني من جانب مهربين دوليين".

ويرمز القناع المصنوع من حجر اليشم، إلى إله المطر والرعد والجهات الأصلية للمايا، ويعود تاريخه إلى العصر الكلاسيكي لحضارة المايا من عام 600 إلى 900 بعد الميلاد.

وبعد 12 عامًا من التقاضي، حكمت محكمة بلجيكية بأنه ينبغي إعادة القناع إلى جواتيمالا، وتم تسليمه بالفعل إلى سفارة جواتيمالا ببروكسل.