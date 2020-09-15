​"الأجازات وعدم الجدية".. وزير الري الأسبق: 8 أسباب لتعثر مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:



أعرب الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، عن قلقه تجاه تعثر مفاوضات سد النهضة، ووضع 8 شروط لاستكمال المفوضات، بشكل جاد.

وكتب علام، صباح اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك":

"الأجازات ضعف وقت المفاوضات، عدم التزام المفاوضين وتحديدًا أثيوبيا بأي التزامات أو تعهدات، وعدم وجود أجندة متفق عليها لأي جولة مفاوضات، عدم إعلان تاريخ جولة المفاوضات إلا قبل ساعات من بدء التفاوض، الالتزام الأدبي باستمرار المفاوضات حتى الانتهاء من بناء السد الأثيوبي، وعدم وجود دور معروف للمراقبين أو الخبراء أو حتى الاتحاد الأفريقي نفسه، الخجل من إصدار بيانات إدانة أو ملخص بالمعوقات وأسبابها، وأخيرًا عدم قدرة أي جهة في العالم على معرفة أو توقع نتائج هذا المسار التفاوضي".

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وعقد اجتماع أخير بين وزراء الدول الثلاث في 28 و29 أغسطس الماضي، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا والدول الأعضاء، دون نتائج إيجابية أو مؤشرات حقيقية لحل نقاط الخلاف بين الدول الثلاث، حيث أعلن كل طرف تعثر المفاوضات.

وتتفاوض القاهرة والخرطوم وأديس أبابا منذ عام 2011، حول سد النهضة الإثيوبي الذي شيدته إثيوبيا بشكل أحادي بتكلفة بلغت 6 مليارات دولار، لحجز 74 مليار متر مكعب سنويًا، ما يؤثر على حصص مصر من نهر النيل الأزرق الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 90% ما موارد مائي رئيسي.

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