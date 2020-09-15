"نيويورك تايمز": بايدن يستعين بمئات المحامين للرد على مزاعم ترامب "بتزوير الانتخابات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت:

قبل قبل أقل من شهرين على بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، استعدت حملة الديمقراطي، جو بايدن، منافس الرئيس الحالي، لعملية قانونية ضخمة تهدف "لحماية الانتخابات" من اتهامات دونالد ترامب، وهجماته المستمرة على نزاهتها، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وكشفت الصحفية الأمريكية، أن حملة بايدن تعاقدت مع عدد من المحامين، في محاولة لتحقيق توازن والرد على مزاعم الرئيس الأمريكي بتزوير الانتخابات التي أطلقها مؤخرًا عن طريق الانتخاب عبر البريد.

وقال ترامب في أكثر من مناسبة إنه لا يثق بالانتخاب عبر البريد في ظل تفشي وباء "كوفيد-19"، مهددًا بعدم الاعتراف ببعض نتائج بعد الولايات التي تستخدم التصويت عبر البريد خوفًا من التزوير على حد وصفه.

فيما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مسؤولين أن التصويت في الانتخابات المرتقبة يشوبه التعقيد خاصة مع سعي ولايات لإتاحة التصويت عبر البريد، فيما يكرر ترامب مزاعمه بإحتمالية تزوير الانتخابات إذا تمت عبر البريد، الأمر الذي تعتبره حملة بايدن لا أساس له من الصحة.

وفقًا للصحيفة، فمن المقرر أن تشرف دانا ريموس المستشارة العامة في حملة بايدن، وبوب باور مستشار البيت الأبيض في عهد أوباما، على العملية القانونية.

وأنشأت الحملة وحدة "تقاضي خاص" يقودها دونالد بي فيريلي جونيور ووالتر ديلينجر، وهما محاميان عامان سابقان، سينضمان إلى الحملة، وسيشارك المئات من المحامين، بما في ذلك فريق في شركة المحاماة الديمقراطية بيركنز كوي، بقيادة مارك إلياس والتي ستركز على الصراع بين كل ولاية على حدة حول قواعد التصويت وفرز الأصوات.

ويعتبر إريك إتش هولدر جونيور، المدعي العام السابق في إدارة أوباما، حلقة وصل بين الحملة والعديد من المجموعات المستقلة المنخرطة في الصراع القانوني حول الانتخابات.

وتقول ريموس لـ"نيويورك تايمز": "سنجري انتخابات حرة ونزيهة، ويمكننا الوثوق بالنتائج"، فيما يؤكد باور، أن العملية الانتخابية المرتقبة ستكون الأكثر تعقيدًا.

وفقًا للصحيفة، حدد باور وريموس برنامجًا متعدد الجوابن يشمل بعض العناصر التي كانت في الحملات الرئاسية السابقة، مثل مكافحة قمع الناخبين والتأكد من كيفية فهم الناخبين لكيفية التصويت، ومنها الأكثر تميزًا لهذه الانتخابات، مثل إدارة انتخابات خلال فترة الجائحة ومكافحة التدخل الأجنبي، التي وصفها بار بأنها تحديات فريدة خلال تلك الانتخابات.

يشار إلى أن هناك عددًا من المعارك القانونية بالفعل في الولايات التي تشهد تأجج الانتخابات، منها ولاية فلوريدا، حيث قضت محكمة الاستئناف، الجمعة الماضية، بتوقيع غرامة ورسوم على سكان فلوريدا الذين قضوا فترات عقوباتهم إثر ارتكاب جنايات، قبل التصويت، وأوقفت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، طباعة بطاقات الاقتراع الغيابي، الأسبوع الماضي، بسبب اعتراضات قانونية، ومن المنتظر أن يصدر حكم في الولاية بهذا الصدد خلال الأيام المقبلة.

وكثيرًا ما ردد ترامب، أنه يمكن تزوير الانتخابات حال التصويت بالبريد، رغم أنه صوت بنفس الطريقة في انتخابات سابقة، وشجع مسؤولو الحزب على الاقتراع بنفس الطريقة، لكنه في النهاية يرفض الفكرة حاليًا ويزعم أنها وسيلة للتزوير.

ودعا أنصاره الشهر الماضي، إلى اختبار نظام التصويت بالبريد في كارولينا الشمالية، بالتصويت مرتين في عملية غير قانونية.