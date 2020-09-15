السعودية: تسجيل 1060 حالة شفاء اليوم وارتفاع نسبة حالات الشفاء من «كورونا» إلى 93.1

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الاثنين)، 607 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 326 ألفاً و258 حالة.

وذكر التقرير اليومي لرصد الحالات في السعودية أن 1060 حالة مصابة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 303 آلاف و930 حالة، ما يرفع نسبة حالات الشفاء إلى 93.1 في المائة.

كما سجلت 37 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة 4305 حالات.

وبلغت الحالات النشطة 18 ألفاً و23 حالة، منها 1293 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.

وأجرت وزارة الصحة السعودية 44 ألفاً و25 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية.