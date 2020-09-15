الإمارات تدين استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في السعودية واليمن

أدانت دولة الإمارات، بشدة، اليوم (الاثنين)، استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية.

واستنكرت الخارجية الإماراتية، في بيان، استمرار الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في الهجوم على مدينة مأرب التي تحتضن أكثر من مليونين من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة الحوثيين، وما سيترتب على ذلك من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

وأعربت عن قلقها من رفض الحوثيين المستمر لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ومقترحه بشأن إيقاف إطلاق نار دائم في اليمن لاستئناف الإجراءات الإنسانية والاقتصادية، والشروع في العملية السياسية للتوصل لحل سياسي، بهدف إطالة أمد الأزمة، وتعقيد الجهود الأممية والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمنت دولة الإمارات، مجدداً، جهود السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، معربة عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، على رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.