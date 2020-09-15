شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح يكشف حجم ميزانيات قنوات الإخوان.. أرقام خيالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتاج القنوات لميزانيات مالية ضخمة، فما بالك بتخصيص مجموعة من القنوات والفضائيات لموضوع وأحد ألا وهو تشويه الدولة المصرية، والتقليل من حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، وتشويه الرموز الوطنية، وتتمثل قنوات الإخوان في فضائيات الشرق ومكملين ووطن فضلا عن منصات ومنابر آخرى، ليبقى التساؤل، كم ينفق ممولو تلك الجماعة الإرهابية على هذه القنوات؟ وما هي ميزانية الجناح الإعلامى للإخوان؟ وإلى متى سيظلون ينفقون على قنوات تحريضية؟

مختار نوح القيادى السابق بالجماعة الإرهابية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كشف في تصريحات لـ"الخليج 365" حجم ميزانيات الجناح الإعلامى لقنوات الإخوان، قائلا :" ميزانية قنوات الإخوان يمكن اختصارها في كلمة "ما تيسر" ، موضحا أن هذه كلمة تعنى أنه كلما تم افتتاح قناة أو منصة إعلامية تحرض ضد مصر يكون لديها أموالا تكفيها من رواتب لجميع العاملين والمذيعين وغيرها من النفقات المالية.

وقال "نوح" في تصريحات لـ"الخليج 365" :" هذه القنوات ميزانياتها مفتوحة فليس لديهم مشكلة في التمويل" مشيرا إلى أن هدف تلك القنوات هو اسقاط الدولة المصرية وليس النظام السياسى القائم.

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وبسؤاله إلى متى سينفق ممولى هذه القنوات، قال "نوح" الممولين من قطر وتركيا سينفقون حتى يتحقق هدفهم الخبيث ألا وهو اسقاط الدولة المصرية، مضيفا :" قنوات الإخوان التى تبث من قطر والدول المعادية لمصر أصبحت ضعيفة وليس لها أي تأثير، موضحا أنه كلما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعات قومية ومصانع وتوسع فى التنمية يضعف ملف الإعلام الإخوانى.

وأضاف "نوح" : ستظل قطر وغيرها من الدول المعادية لمصر يمولون إعلام الإخوان، كما أن جماعة الإخوان ستظل لديها تركيز على الملف الإعلامي بكل أنواعه سواء "القنوات أو على السوشيال ميديا" لأنه ليس أمامها سوى هذا الملف وخاصة بعدما استطاعت الأجهزة الأمنية فى أحبطت إرهابها على أرض الواقع.