شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأحرار" يدعو المصريين لاختيار ممثليهم فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب مشارك فى القائمة الوطنية للانتخابات مجلس النواب وسيخوض على المنافسة على الدوائر الفردية، ولديه كوادر وكفاءات يدفع بهما للترشح من خلال برامج ورؤى وللمواطن حق الاختيار.

وأضاف خليل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتى"، أن النائب طارق السيد حصل على خطاب ترشحه عن الحزب بالقائمة الوطنية لقطاع غرب، قائلا: "ونشكر أبو العلا ونسأل لماذا لم يستقيل قبل عام أو غيرها طالما يرى أننا لسنا نظاما غير مؤسسى على خلاف الواقع".

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وأشار إلى أنه رغم إعطائه صلاحية اتخاذ القرارات من خلال لائحة النظام الأساسى للحزب إلا أنه فضل طرح الأمر الخاص بالانتخابات كاملا أمام الهيئة العليا، لافتا إلى أن الهيئة العليا للحزب أجمعت على المشاركة بالانتخابات البرلمانية ضمن القائمة الوطنية وعلى الدوائر الفردية.

واستكمل خليل: "هدفنا الأول خدمة مصر ولا مجال للجدال أو السجال فى ظل الظروف الراهنة حفاظا على الدولة المصرية"، ودعا جموع المصريين للخروج واختيار ممثليهم بالبرلمان، قائلا: "ونرحب بأى ممثل للشعب طالما حضر بإرادة الشعب".