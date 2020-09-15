شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب المجتمع المدنى بالمشاركة مع الدولة فى تطوير المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع الدولة فى دعم وإصلاح وتطوير منظومة الصحة أمر مطلوب وضرورى، لتقديم خدمة صحية متميزة وجيدة للمواطنين، مشيرا إلى أن مشاركة المجتمع المدنى فى إنهاء وتنفيذ أعمال تطوير المستشفيات فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ستساهم فى سرعة إنجاز هذه المشروعات.

وأضاف "رضوان"، لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من المستشفيات الحكومية التى تحتاج للتطوير والتجهيز وتوفير مستلزمات واجهزة طبية ناقصة، وهناك العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات بشأن تنفيذ أعمال التطوير بهذه المستشفيات، ولكن مشكلة نقص وعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير كل هذه المستشفيات تتسبب فى تعطيل التنفيذ وتأخير انتهاء الأعمال، ولذلك فإن مشاركة المجتمع المدنى فى توفير التمويل والمساعدة مع الدولة ستنجز هذه المشروعات.

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وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن ذلك يأتى من منطلق المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى، ودعم المواطنين البسطاء وتخفيف الأعباء عنهم، وكذلك دعم حق المواطن فى العلاج والحصول على الخدمة الصحية اللازمة، داعيا كل المحافظات إلى حصر مشروعات تطوير المستشفيات المتوقفة أو المتأخرة فى التنفيذ بسبب الاعتمادات المالية، وتحديد المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه المشروعات فى ضوء الإمكانيات المادية المتوفرة.