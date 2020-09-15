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قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

ذكر تقرير إخباري أن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف صاروخي مساء أمس.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني لم تسمه، أنه تم استهداف المنطقة الخضراء بصاروخين من نوع كاتيوشا.

ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان القصف الصاروخي قد أدى إلى وقوع خسائر أو أضرار.

وقال المصدر إن منظومة الدفاعات الجوية ردت على ذلك.

ولم تكشف القناة عن معلومات بشأن مصدر ذلك القصف.

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