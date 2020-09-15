شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين، إنها سجلت 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة وذلك مقابل 153 إصابة و21 وفاة الأحد. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها و5661 حالة وفاة".

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