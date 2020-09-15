شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الله» يستنجد بالخلايا الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن الجيش اللبناني أمس أنه قتل مسؤول خلية «إرهابية» نفذ هجوما بقنبلة وإطلاق نار ما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين في منطقة جبل البداوي، طرابلس شمال لبنان. وقال الجيش اللبناني إن الإرهابي خالد التلاوي ألقى قنبلة يدوية وأطلق النار على دورية للجيش مما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة رابع بجروح بليغة أدت إلى استشهاده لاحقا، وأكد الجيش أن قواته طاردت عناصر الخلية الإرهابية وطوقتهم.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري «مجددا يعمد جنود الجيش اللبناني السلم الأهلي بالتضحية والدماء، فليحمى ظهر المؤسسة العسكرية بالوحدة والتماسك والالتفاف حول دورها». وسأل: «هل المطلوب المزيد من الشهداء كي ندرك أن لبنان لا زال ضمن دائرة خطر الإرهاب وشياطينه التي بدأت تستيقظ؟».
والتلاوي هو رأس الخلية الإرهابية التي نفذت عملية كفتون الشمالية التي شهدت في أغسطس الماضي إطلاق النار من سيارة مجهولة أدى إلى مقتل 3 أشخاص من البلدة.
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