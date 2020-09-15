شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الله» يستنجد بالخلايا الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

في كل مرة يشتد الخناق على «حزب الله» داخليا وخارجيا، يسعى إلى إطلاق خلاياه الإرهابية لترويع اللبنانيين، وها هو اليوم يلجأ إلى هذا الخيار بعدما حاصرته العقوبات الأمريكية من كل حدب وصوب وصولا إلى حلفائه القدامى والجدد قريبا، بالإضافة إلى حشره بالمبادرة الفرنسية حتى إخراجه من الحكومة المزمع تأليفها في الأيام المقبلة. فهل لبنان على موعد مع سلسلة تفجيرات إرهابية لحرف البوصلة عن الأزمات المتعددة التي يمر بها اللبنانيون وإلهائهم عن المضي قدما في التصدي لأحزاب السلطة التي تستأثر بالمال العام.

وأعلن الجيش اللبناني أمس أنه قتل مسؤول خلية «إرهابية» نفذ هجوما بقنبلة وإطلاق نار ما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين في منطقة جبل البداوي، طرابلس شمال لبنان. وقال الجيش اللبناني إن الإرهابي خالد التلاوي ألقى قنبلة يدوية وأطلق النار على دورية للجيش مما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة رابع بجروح بليغة أدت إلى استشهاده لاحقا، وأكد الجيش أن قواته طاردت عناصر الخلية الإرهابية وطوقتهم.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري «مجددا يعمد جنود الجيش اللبناني السلم الأهلي بالتضحية والدماء، فليحمى ظهر المؤسسة العسكرية بالوحدة والتماسك والالتفاف حول دورها». وسأل: «هل المطلوب المزيد من الشهداء كي ندرك أن لبنان لا زال ضمن دائرة خطر الإرهاب وشياطينه التي بدأت تستيقظ؟».

والتلاوي هو رأس الخلية الإرهابية التي نفذت عملية كفتون الشمالية التي شهدت في أغسطس الماضي إطلاق النار من سيارة مجهولة أدى إلى مقتل 3 أشخاص من البلدة.