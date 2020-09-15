شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لاحتواء مخاطر الناقلة «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

طالب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة النفطية «صافر» الراسية على بعد 4.8 ميل بحري من «ميناء عيسى النفطي» في محافظة الحديدة.

وقال المركز في بيان نشره على حسابه في تويتر إنه في حال غرق الناقلة أو انفجارها، فإن أكثر من 1.5 مليون برميل نفط سيتسرب منها إلى البحر الأحمر.

وشدد البيان على أن ذلك سيعرض الأحياء البحرية والتنوع البيولوجي للخطر.

وقال البيان إن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تجاهلت كل المناشدات والتحذيرات، التي وجهت لها، ورفضت إجراء الصيانة اللازمة لها، أو السماح لفريق دولي بالتدخل لإنقاذها.

نقطة حرجة

وأوضح المركز في بيانه، أن حال الناقلة «صافر» وصل إلى نقطة حرجة؛ إذ باتت بمثابة قنبلة موقوتة تهدد البحر الأحمر والدول الواقعة عليه بكارثة إنسانية، مؤكدا أن الناقلة معرضة للانفجار في أي وقت بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ الانقلاب الحوثي، فضلا عن تهالك المنشأة والأنابيب والمعدات الخاصة بها وتعطل منظومة مكافحة الحريق تزامنا مع توقف أعمال الصيانة؛ وهو ما سيتسبب في تسريب الغاز الخامل والنفط الخام، وربما تنتشر بحيرات النفط المتسرب على امتداد البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب إيذانا بتدمير البيئة البحرية على نطاق واسع مع عزل أكثر من 115 جزيرة وتوقف الحياة فيها.

وشدد البيان على ضرورة عمل الصيانة الشاملة للناقلة، والتدخل العاجل لإلزام الميليشيات بالسماح للفريق الفني الأممي للاضطلاع بمهامه، وتمكين الفرق الفنية والهندسية من تفريغ السفينة من كميات النفط الخام الموجودة فيها بالطرق المناسبة. وأهاب المركز بالمجتمع الدولي الإنساني من منظمات ووكالات أممية لاتخاذ موقف ضد الضرر المتوقع حدوثه بحق البيئة والخطر الجسيم، الذي يهدد السكان في المدن والجزر الواقعة على سواحل البحر الأحمر، وإنقاذهم من كارثة يمكن أن تتسبب في منع تدفق المواد الغذائية واللوازم الطبية لليمن من خلال تعطل الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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الجبير يبحث

من جهة أخرى، بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في اتصالات هاتفية أمس الشأن اليمني مع عدد من وزراء الخارجية العرب.

واستعرض الجبير، مع وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

كما أجرى الجبير، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية المصري سامح شكري، استعرض معه العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما يتعلق بالشأن اليمني.

وأجرى الجبير اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، واستعرض معه العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني. كما بحث الجبير مع وزير خارجية اليمن محمد الحضرمي، المستجدات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى الجبير اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية السودان المكلف عمر قمر الدين، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان الجبير قد بحث يوم الجمعة الماضي، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالشأن اليمني. وكذلك بحث مع وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة في دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالشأن اليمني.