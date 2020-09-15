شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات ميانمار المقبلة ديمقراطية عنصرية والان نبدء بالتفاصيل

دعت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية المجتمع الدولي إلى عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام الانتخابات الصورية، التي تجهّز لها حكومة ميانمار في نوفمبر المقبل.

وبحسب مقال لـ «تون كين»، رئيس منظمة روهينغا بورما بالمملكة المتحدة، ففي نوفمبر المقبل، ستجري ميانمار انتخابات وطنية محل ترحيب باعتبارها علامة فارقة في تاريخ البلاد ووفاء بوعد التحول الديمقراطي.

وتابع يقول: لكن انتخابات ميانمار تتهيّأ لتكون أي شيء عدا الديمقراطية. إذا لم يتم اتخاذ إجراء قريبًا، فستكون عمليتنا الانتخابية غير حرة وغير عادلة، وستستبعد الغالبية العظمى من الروهينغا.

وأضاف: في أواخر الشهر الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات في ميانمار أنها ستمنع 6 مرشحين من شعبي الروهينغا على الأقل من التنافس في انتخابات 2020. وجاء الإعلان بعد قرار سابق بحرمان الروهينغا من الحق في التصويت.

في الأسابيع القليلة الماضية، تمت إضافة عدة مئات فقط من الروهينغا إلى قوائم التصويت، وهو رقم أقل من 0.01% من إجمالي سكان الروهينغا.

وتابع الكاتب: لما يقرب من قرن من الزمان، شارك الروهينغا بنشاط في الحياة السياسية في ميانمار عبر التصويت والترشح وتشكيل أحزاب سياسية.

لكن، وبحسب الكاتب، انقلبت الأمور فجأة في عام 2015، عندما سعت حكومة ميانمار إلى استغلال موجة من المشاعر العنصرية المعادية للمسلمين لتنظيم استبعادهم من الحياة السياسية في ميانمار.

وشدد على أن حرمان الروهينغا من حق التصويت قبل 5 سنوات غير مسبوق وعنصري بشكل صارخ.

ومضى يقول: كان المجتمع الدولي حريصًا جدًا على تبنّي الانتخابات متعددة الأحزاب باعتبارها اختراقًا للديمقراطية، لدرجة أنه تعامل مع استبعاد الروهينغا باعتباره عيبًا بسيطًا في عملية تاريخية.

Advertisements

وأردف: بعد أقل من عامين، لم يتم شطب كتابة الروهينغا فقط من العملية الانتخابية، بل تعرّضوا للإبادة الجماعية، حيث تم طرد ما يقرب من مليون من الروهينغا بوحشية من وطنهم في ولاية راخين، وتم إحراق منازلهم وتدمير حياتنا.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتسم العملية الانتخابية لعام 2020 بالتمييز بالمثل. مرة أخرى، سيُحرم شعب الروهينغا من حق التصويت والمنافسة. ولكن هذا العام، يبدو الوضع أسوأ. ومضى يقول: مع تصاعد العنف في جميع أنحاء ولاية راخين، يبدو من المرجح أن ميانمار ستمنع ملايين المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع من ممارسة حقهم في التصويت. وبدلًا من إصدار خطة لضمان وصول الناخبين في هذه المناطق إلى مراكز الاقتراع، كلفت لجنة الانتخابات المركزية الجيش العنصري في ميانمار بالمسؤولية، مما سمح لوزارة الدفاع بتحديد ما إذا كانت ولاية راخين مستبعدة تمامًا من العملية الانتخابية.

وأضاف: في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تقليل احتمالية إجراء مراقبة مستقلة على الصعيد الوطني للانتخابات.. بالنظر إلى التهديد الذي يمثله وباء كورونا، من المرجّح أن تكون مراقبة الانتخابات الدولية أكثر صعوبة في نوفمبر.

وأردف: لذلك فإن الكثير من عبء المراقبة المستقلة يقع على عاتق المنظمات المحلية. لكن الحكومة ترفض بالفعل منح مراقبين محليين مثل التحالف الشعبي من أجل انتخابات ذات مصداقية الإذن بالمشاركة في مراقبة الانتخابات. بدون مراقبين مستقلين، لا توجد فرصة لأن تكون انتخابات ميانمار حرة أو نزيهة.

وشدد على أن ميانمار تمهّد الطريق لانتخابات صورية، وهي تستخدم المساعدات الدولية لتنفيذ تلك الانتخابات.

وأضاف: يرغب الروهينغا بشدة في رؤية ديمقراطية حقيقية مترسخة، لكن الديمقراطية غير مطروحة الآن.

وأشار إلى أن ميانمار تستخدم دعم المانحين الغربيين لإضفاء مظهر عملية ديمقراطية ذات مصداقية، حتى مع اقترابها من الصين والاستبداد الذي تمثله.

ونوّه إلى أن الحكومة تفترض أن المانحين الأجانب استثمروا بشكل كبير في ظهور التحول الديمقراطي، لدرجة أنهم سيكونون على استعداد للتغاضي عن التمييز والعنصرية في قلب العملية الانتخابية في ميانمار، داعيًا إلى إدانة هذه الحيلة الرخيصة بشكل واضح وصريح من قبل المجتمع الدولي بأسره.