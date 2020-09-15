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دفاعات سفارة أميركا في بغداد تتصدى لهجوم صاروخي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية"، ليل الاثنين بأن منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد أسقطت عدة صواريخ استهدفت محيطها في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية.

والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأميركية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.

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وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بميليشيا الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وإثر الهجمات الصاروخية، انسحبت القوات الأميركية من 8 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق عشرات الهجمات التي استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية.

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