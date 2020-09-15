إغلاق مركز تعليمي للدروس الخصوصية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مركزًا تعليميًا للدروس الخصوصية، في بدائرة قسم شرطة روض الفرج.
وتبين أن المسئولين عن المركز يدعون الطلاب لتقديم طلبات التحاق بالمركز لتلقي الدروس التعليمية، بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار اضطلاع أجهزة وزارة الداخلية بالمساهمة في تنفيذ الخطة الشاملة، التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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