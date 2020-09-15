كورونا يقتل أكثر من 26 ألف مواطن عربي .. و18 ألفاً من الضحايا بثلاث دول

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محمد اسماعيل - القاهرة - جرافيك - مايكل عادل:
سجّلت دول الوطن العربي 12 ألفَا و557 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد - 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات عربيًا إلى مليون و441ألفًا و815 حالة، بينما توفي اليوم 204 حالات من المصابين، ليصبح إجمالي الوفيات 26 ألفًا و359 حالة.
تصدرت العراق والسعودية ومصر - بالترتيب - الوفيات عربيا، حيث سجلت الثلاث دول أكثر من 18 ألف حالة وفاة منذ فبراير الماضي.
لم تعلن كل من تونس واليمن والصومال وجزر القمر عن إصابات مؤكدة اليوم.
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