كورونا يقتل أكثر من 26 ألف مواطن عربي .. و18 ألفاً من الضحايا بثلاث دول

محمد اسماعيل - القاهرة - جرافيك - مايكل عادل:

سجّلت دول الوطن العربي 12 ألفَا و557 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد - 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات عربيًا إلى مليون و441ألفًا و815 حالة، بينما توفي اليوم 204 حالات من المصابين، ليصبح إجمالي الوفيات 26 ألفًا و359 حالة.

تصدرت العراق والسعودية ومصر - بالترتيب - الوفيات عربيا، حيث سجلت الثلاث دول أكثر من 18 ألف حالة وفاة منذ فبراير الماضي.

لم تعلن كل من تونس واليمن والصومال وجزر القمر عن إصابات مؤكدة اليوم.