الاستئناف على حبس متهمة بتكوين شبكة لتبادل الزوجات بالمقطم.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة مستأنف المقطم الجزئية، اليوم الثلاثاء، استئناف سيدة، على حبسها 4 أعوام في تكوين شبكة لتبادل الزوجات.

وسبق وتم إخلاء سبيل المتهمين من الثاني للخامس بعد تسديد الكفالة المفروضة من محكمة أول درجة بمبلغ 1000 جنيه لكل متهم.

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كانت محكمة المقطم الجزئية، قضت بمعاقبة سيدة بالسجن 4 سنوات، والحبس 6 أشهر لـ4 متهمين آخرين، وكفالة 1000 جنيه، لاتهامهم بتكوين شبكة تبادل زوجات بالمقطم.

وأسندت النيابة للمتهمين "ه. ع"، و"ه. إ"، و"م. س"، و"س. ع"، و"ب. م"، تهمة استخدام المتهمة الأولى لمسكنها بالمقطم للأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، وتقوم المتهمة بتجهيز شقتها لممارسة النشاط الإجرامي، وترتيب اللقاءات الجنسية المحرمة لتبادل الأزواج والزوجات مع بعضهم البعض، وتنظيم حفلات جنس جماعي.

كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الآداب بوجود شبكة للأعمال المنافية للآداب تتزعمها المتهمة «ه. ع»، وبالتحري عن المتهمة ومكان مسكنها، تم التوصل إلى أن المتهمة تقوم باستخدام شقتها لإقامة حفلات جنس جماعي بمقابل مادي.