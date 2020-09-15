اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 33 رحلة دولية تقل 3300 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 33 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 2100 راكب، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، واشنطن، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، تونس، البحرين، لاجوس)، و3 رحلات جوية إلى (دبي)، ورحلتين جويتين إلى (أبوظبي)، ورحلة استثنائية إلى كل من (جدة، المدينة المنورة)، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة)، ورحلة جوية إلى كل من (أسوان، الأقصر)، بالإضافة إلى رحلتي شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3300 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​