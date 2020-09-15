فنزويلا توجه تهم الإرهاب وتهريب الأسلحة لأمريكي معتقل لديها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق صعب، مساء أمس الاثنين عن توجيه تهم بالإرهاب وتهريب الأسلحة للمواطن الأمريكي المعتقل في فنزويلا بعد إثبات تجسسه على المنشآت النفطية في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وقال صعب إن المواطن الأمريكي ماثيو جون هيث الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، كان يخطط لهجمات ضد منشآت النفط والطاقة الكهربائية في فنزويلا.

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وأضاف المدعي العام أن المواطن الأمريكي لم يحمل معه جواز السفر، ودخل البلاد بصورة غير شرعية قادما من كولومبيا المجاورة، مشيرا إلى أن المشتبه به كان يعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأشار إلى أنه تم اعتقال 3 مواطنين فنزويليين بينهم عسكري واحد، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لهم على مشاركتهم في التآمر مع الأمريكي.

وكشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ١٢ سبتمبر الجاري، أن السلطات أحبطت مخططًا تخريبيًا في مصفاة النفط "إل باليتو" وقبضت على جاسوس أمريكي مسلح كان يتجسس على أكبر مصفاتين بالبلاد "أمواي" و"كاردون"، مشيرًا إلى أنه كانت بحوزته "أسلحة خاصة" ومبالغ مالية