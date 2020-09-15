القبض على مسئول حكومي طلب رشوة مقابل استخراج تصريح مزاولة الطب بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على موظف بإحدى الجهات الحكومية؛ لاستغلال موقعه الوظيفي، والتربح من أعمال وظيفته وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الأطباء "يحمل جنسية دولة عربية" مقيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، سبق أن تقدم للجهات المختصة بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الطب بالبلاد. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات. ​

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