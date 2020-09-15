"بكين حسنت الظروف".. واشنطن تخفف تحذيرات السفر إلى الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

خففت الولايات المتحدة، مساء أمس الاثنين، تحذير السفر للأمريكيين الذين يفكرون في السفر إلى الصين أو هونج كونج من "عدم السفر" إلى "إعادة النظر في السفر" حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ربطت تلك التحذيرات بـ"كوفيد-19"، والتطبيق التعسفي للقوانين المحلية في الصين، مشيرة إلى أن المستوى الجديد هو "إعادة النظر في السفر"، مضيفة أن الصين حسنت الظروف.

وأصدرت الخارجية الأمريكية في يونيو الماضي تحذير "لا تسافر" من المستوى 4، لكنها خفضته اليوم إلى "المستوى 3".

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم وصول إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ستة ملايين و503 آلاف و30 حالة بارتفاع 35549 إصابة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 510 ليصل إلى 193705.