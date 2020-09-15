السودان.. ضبط كمية كبيرة من الأسلحة التركية في القضارف

تمكنت مباحث ولاية القضارف في السودان من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة شملت 500 مسدس تركي من عيار 9 مم وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشار موقع "ديساب"، نقلا عن مصادر
وأضاف: "تم توقيف الشاحنة والعثور على المضبوطات، والقبض على صاحبها".
وتابعت: "قامت الجهات الأمنية المختصة بتسجيل بلاغ تحت المادة (26) حيازة الأسلحة بالقسم الأوسط".
وطالب المواطنون في القضارف بضرورة تمكين الأجهزة الشرطية خاصة مباحث الولاية لمكافحة الجريمة العابرة خاصة تجارة الأسلحة.
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