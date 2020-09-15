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نقل الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان إلى المستشفى

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دخل الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان الذي يناهز عمره 94 عاما وحكم فرنسا في 1974-1981 المستشفى، بعد أن اشتكى من صعوبة في التنفس وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

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وقال أحد مساعدي جيسكار ديستان إنه نقل إلى المستشفى الاثنين.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن سبب الحالة المرضية للرئيس الأسبق يعود إلى التهاب الرئة، وأنه الآن في

وحدة العناية المركزة بمستشفى "جورج بومبيدو" في باريس.

من جانبه قال لويس جيسكار ديستان نجل الرئيس الأسبق وعمدة بلدية شاماليير عبر قناة "فرانس 3"، إن والده يخضع لفحص روتيني، "وهو بحالة جيدة نسبيا بالنسبة لعمره".

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