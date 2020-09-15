أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق صعب، عن توجيه تهم بالإرهاب وتهريب الأسلحة للمواطن الأمريكي المعتقل في فنزويلا بعد إثبات تجسسه على المنشآت النفطية في البلاد.
وقال صعب إن المواطن الأمريكي ماثيو جون هيث الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، كان يخطط لهجمات ضد منشآت النفط
وأضاف المدعي العام أن المواطن الأمريكي لم يحمل معه جواز السفر، ودخل البلاد بصورة غير شرعية قادما من كولومبيا المجاورة، مشيرا إلى أن المشتبه به كان يعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وأشار إلى أنه تم اعتقال 3 مواطنين فنزويليين بينهم عسكري واحد، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لهم على مشاركتهم في التآمر مع الأمريكي.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن عن إحباط "مخطط تخريبي" واعتقال مواطن أمريكي، قال إنه تجسس على مصفاتي نفط في ولاية فالكون غرب فنزويلا، مشيرا إلى أنه كانت بحوزته "أسلحة خاصة" ومبالغ مالية كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه تهم الإرهاب وتهريب الأسلحة للأمريكي المعتقل في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.