السودان: ١١٤ وفاة و٥٤ مصابًا جراء السيول والفيضانات

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام ٢٠٢٠، إلى ١١٤ وفاة، و٥٤ مصابًا وفقا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
كلي، فيما أنهار بشكل جزئي ٥٠ ألفا و٥٥٢ منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر ١٩٩ مرفقا، و٣٩٤ متجرا ومخزنا، ونفوق ٥٤٨٢ رأس ماشية.
وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، اليوم الاثنين، أن ٣٢ ألفًا و٩٦٤ منزلاً، انهارت بشكل
وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولاية سنار، في شرق السودان.
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