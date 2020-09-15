أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة على سلم ريختر بمنطقة برج البحري بالجزائر العاصمةوفقا لموقع روسيا اليوم. وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن "مركز الهزة حدد بـ9 كم شمال غرب بلدية برج البحري"، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية. أي إصابات أو خسائر مادية. وشهدت الجزائر في شهر أيلول الماضي عودة للنشاط البركاني، بعد تسجيلها 5 هزات ارتدادية ضربت محافظات شرق وغرب وشمال البلاد، تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات بمقياس ريختر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.