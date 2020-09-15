اعتراض شبكة تهريب الأسلحة للحوثي

أحبطت قوات المقاومة الوطنية اليمنية عملية تهريب كميات من الأسلحة والأجهزة، كانت تنفذها خلية تابعة للحرس الثوري الإيراني، بهدف إيصالها إلى العناصر الحوثية الإرهابية. وتمكنت قوات خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر من اعتراض قارب في عرض البحر، وألقت القبض على أفراد خلية التهريب، وهم حوثيون مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني، يعملون ضمن شبكة تهريب الأسلحة. إيران تواصل تحدي المجتمع الدولي تهريب الأسلحة يؤكد رغبة طهران بإطالة أمد النزاع العملية تعزز الدور الإيراني التخريبي في اليمن



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