اعتقال 297 فلسطينيا بينهم 12 طفلا خلال أغسطس

وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة - سلوان)، في ورقة حقائق صدرت عنها ، أن قوات الاحتلال اعتقلت 103 مواطنين من القدس، و33 مواطناً من رام الله والبيرة، و42 مواطناً من الخليل، و40 مواطناً من جنين، ومن بيت لحم 23 مواطناً، فيما اعتقلت 10 مواطنين من نابلس، ومن طولكرم 20 مواطناً، و11 مواطناً من قلقيلية، و8 مواطنين من أريحا، و4 مواطنين من طوباس، ومواطنين اثنين من سلفيت، إضافة إلى مواطن من غزة.
وبينت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى شهر أغسطس 2020، قرابة 4500 أسير، وعدد المعتقلين الإداريين ما يقارب 340، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 73 أمر اعتقال إداري.
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