اشتباكات بعد مقتل لاتيني على يد الشرطة

وأفادت وسائل إعلام محلية أن رجل شرطة وصل، بعد تلقيه بلاغ استدعاء، إلى منزل كان فيه مونييس.
وأوضحت تقارير إعلامية أن مونييس، بعد أن لاحظ رجل الشرطة، غادر المنزل وكان يقترب منه حاملا سكينا في يده، وإثر ذلك أطلق عنصر أجهزة الأمن النار على الشاب الأمريكي اللاتيني عدة مرات، مما أدى إلى مقتله على الفور.
وأوقفت إدارة شرطة لانكستر الرجل عن الخدمة مؤقتا خلال مرحلة التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي الدائرة.
وأدى انتشار نبأ مقتل مونييس إلى اضطرابات في المدينة، حيث احتشد مئات المتظاهرين في شوارع المدينة وتجمعوا أمام أحد مقرات إدارة الشرطة، وبدأوا برمي الحجارة والطوب والزجاجات على عناصرها كما ألحقوا أضرارا بعدة سيارات.
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