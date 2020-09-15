اخبار العالم

اشتباكات بعد مقتل لاتيني على يد الشرطة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
شهدت مدينة لانكستر بولاية بنسلفانيا الأمريكية، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد مقتل المواطن من أصول أمريكية لاتينية، ريكاردو مونييس، ذا 27 عاما. على يد الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن رجل شرطة وصل، بعد تلقيه بلاغ استدعاء، إلى منزل كان فيه مونييس.

وأوضحت تقارير إعلامية أن مونييس، بعد أن لاحظ رجل الشرطة، غادر المنزل وكان يقترب منه حاملا سكينا في يده، وإثر ذلك أطلق عنصر أجهزة الأمن النار على الشاب الأمريكي اللاتيني عدة مرات، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وأوقفت إدارة شرطة لانكستر الرجل عن الخدمة مؤقتا خلال مرحلة التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي الدائرة.

وأدى انتشار نبأ مقتل مونييس إلى اضطرابات في المدينة، حيث احتشد مئات المتظاهرين في شوارع المدينة وتجمعوا أمام أحد مقرات إدارة الشرطة، وبدأوا برمي الحجارة والطوب والزجاجات على عناصرها كما ألحقوا أضرارا بعدة سيارات.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات بعد مقتل لاتيني على يد الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا