ترامب يتهم بايدن بتعاطي المخدرات والأخير يتهمه بـ”إحراق المناخ”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة منافسه الديموقراطي جو بايدن، متهما إياه بتعاطي المخدرات والتساهل إزاء الجريمة.

قال ترامب في تجمع انتخابي في ولاية نيفادا الأحد إن “بايدن يريد إرضاء الإرهابيين في الداخل، وخطتي هي اعتقال الإرهابيين المحليين”.

وواصل الرئيس الأميركي الهجوم على منافسه الديموقراطي قائلاً: “إذا فاز بايدن سيفوز الغوغاء”. وأضاف: “بعد 51 يوما من الآن، سنفوز بولاية نيفادا، وسنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض”. وأشار إلى البقاء في السلطة 12 عاما، على رغم من القيود الدستورية التي تحظر بقاء الرئيس الأميركي أكثر من ولايتين كل منهما 4 سنوات. ويتأخر ترامب عن بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في استطلاعات الرأي بولاية نيفادا، التي خسرها ترامب أمام هيلاري كلينتون في سباق الرئاسة عام 2016. وينوي ترامب حضور فعاليات انتخابية في نيفادا وأريزونا وكاليفورنيا خلال الأيام القادمة، في محاولة لحشد مزيد من الدعم الجماهيري، بعد أن أظهرت استطلاعات رأي عدة تقدّم المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.

من جانب اخر، اتهم المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن منافسه الرئيس دونالد ترامب بـ”إحراق المناخ”، معتبراً أن التهاون بقضية الاحتباس الحراري من شأنه أن يفاقم الأزمة إذا فاز المرشّح الجمهوري بولاية رئاسية ثانية.

وقال بايدن إذا “منحتم من يحرق المناخ 4 أعوام إضافية في البيت الأبيض، فلا يجب أن يفاجأ أحد إذا شهدنا مزيداً من الحرائق في أمريكا”.

ووجّه بايدن انتقادات حادة لترامب على خلفية ورفض “تحمل المسؤولية” عن أزمة الحرائق المشتعلة في غرب البلاد، وأضاف المرشّح الديموقراطي “نحن في حاجة إلى رئيس يحترم العلم، ويدرك أن الضرر الناجم عن التغيّر المناخي بات ماثلاً أمامنا”.

وتابع “يمكننا الالتزام بتحقيق ذلك معاً، لأننا ندرك أن التغيّر المناخي تحدٍ وجودي سيطبع مستقبل بلادنا، أو يمكننا أن نفعل ذلك على طريقة ترامب، نتجاهل الوقائع، ونُنكر الحقيقة، ما يرتقي إلى مصاف الاستسلام التام والفشل في القيادة”.

وتزامنت تصريحات بايدن مع وصول الرئيس الأمريكي إلى كاليفورنيا، للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن الحرائق الهائلة التي أودت بـ35 شخصاً.