حريق مهول في إحدى الواحات بإقليم زاكورة- فيديو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات، مساء اليوم، توثق لاندلاع حريق يظهر أنه مهول، في إحدى واحات مدينة زاكورة.

وناشد النشطاء الجهات المعنية، قصد التدخل العاجل، للسيطرة على الحريق وإخماده.

وكان إقليم زاكورة، شهد في الأسبوع الأول من يوليوز الماضي، شهد حريقا مهولا بإحدى واحات النخيل في المنطقة، وهو ما تسبب في إتلاف أزيد من 20 هكتار من أشجار النخيل.

واندلع الحريق آنذاك، بجماعة أفلا ندرا التابعة لدائرة أكدز بإقليم زاكورة، وفتحت السلطات تحقيقا من أجل تحديد ملابسات الحادث.

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وبين الفينة والأخرى، يحذر نشطاء وحقوقيون من حرائق متكررة تسبب في إتلاف النخيل وما يسببه ذلك من أضرار وخيمة على سكان المنطقة والبيئة.

