تضامن لمجرد مع الطفل “عدنان” ومطالبته بإعدام الجاني يخلق جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

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خلق منشور الفنان سعد لمجرد، الأخير، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعبيره عن تضامنه مع قضية الطفل عدنان، الذي تعرض للاغتصاب، والقتل، ومطالبته بإعدام الفاعل.
وانتقدت فئة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضامن لمجرد، كونه متهما في قضايا اغتصاب، رغم أن للمنشور رسائل غير مباشرة، حسب رأي جمهور سعد.
ويروج جمهور سعد لمجرد أن فنانهم المفضل عبر عن تضامنه مع الطفل عدنان، إيمانا، وتعبيرا منه أنه بريء من تهمة الاغتصاب، التي وجهت إليه في فرنسا في واقعتين.
وعلى الرغم من اختلاف تهمة لمجرد مع ما حصل لعدنان، إلا أن تضامنه جعل أسهم الانتقاد تتجه إليه.
وحل لمجرد، الأسبوع الماضي، في المغرب، دون إعلانه زيارته، في حين أن قضيته في فرنسا لم يطو القضاء صفحتها بعد.
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