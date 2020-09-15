محامية: هذه خلاصات مثول المشتبه في قتله عدنان أمام الوكيل.. والأب كان منهارا وطالب بتنفيذ القانون- فيديو

فيديو: يونس الميموني

قالت جميلة الموالدي، محامية بهيأة طنجة، والمنسقة الجهوية لرابطة المواطنة وحقوق الإنسان، إن قاضي التحقيق قرر تأجيل الاستماع إلى المشتبه في ارتكابه لجريمة قتل الطفل عدنان، إلى أسبوعين، بسبب حالة والد الضحية، الذي بدا متأثرا وفي حالة نفسية مزرية.

وأوضحت الموالدي، في تصريح لـ”اليوم 24″ أن قاضي التحقيق استمع إلى الموقوفين ووالد الضحية، الذي لم يطالب إلا بتنفيذ القانون.

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وأضافت موالدي، أنه سيتم إحضار جميع الأطراف من جديد من أجل الاستماع إليهم في استنطاق تفصيلي، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إحالة المشتبه فيه إلى قاضي الجلسة.

وطالبت المحامية بإعادة تشريح الجثة، وكذا الاطلاع على المحضر، ومراقبة مجريات سير المسطرة القانونية.