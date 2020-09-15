شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في ميسيسيبي ولويزيانا بسبب إعصار «سالي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، حالة الطوارئ في ولايتي ميسيسيبي ولويزيانا وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار سالي. وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أنه بموجب هذا الإعلان، تخوّل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين، إضافة إلى اتخاذ تدابير الطوارئ المصرح بها لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة.

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