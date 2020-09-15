استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا. وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا". واضاف ان "منظومة الدفاعات الجوية ردت على الصاروخ"، مبينا انه "لم يحدد حتى الان مكان السقوط او تحديد مكان الانطلاق".



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