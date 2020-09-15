شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية يكشف أهداف الإخوان الخبيثة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك 3 أهداف تسعى كل من قناة الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان لتنفيذها من خلال تدشين الحملات التحريضية ونشر الأكاذيب والشائعات ضد مصر، موضحا أن أول تلك الأهداف هي تشكيك الناس والمواطنين في مؤسسات الدولة والزعم بأن الدولة أداة لقمع المواطنين وخطف عوائد الاقتصاد منهم وهذا بالطبع ليس حقيقيا.

وأضاف عبد الفتاح، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهدف الثانى لقنوات الإخوان وإعلام قطر هو بث الفتنة بين المصريين بعضهم ببعض، لافتا إلى أن الهدف الثالث هو خلق نوع من الاعتقاد بأن مصر يتم قيادتها من قبل الأشخاص الخطأ والزعم بأن الأشخاص الجيدين هم الهاربين خارج مصر.

ولفت إلى أن الشعب المصرى أصبح على وعى بتلك الأكاذيب الإخوانية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين قنوات الإخوان والجزيرة في تدشين حملات التحريض لأن مصدر المعلومات للطرفين واحد، وكلاهما يسعى لبث الأكاذيب.

وأكد عبد الفتاح، أن قنوات الإخوان تتجاهل بشكل كامل كافة المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وتحاول أن تشكك في الإنجازات التي تحققها الدولة.