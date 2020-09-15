شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى يكشف تفاصيل خلاف قيادات الإخوان على منصب القائم بأعمال المرشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر، إنه لاحظ في خطاب إبراهيم منير إنه وضع لنفسه صفة نائب المرشد العام للإخوان وليس القائم بأعمال المرشد، وهذا يدل على وجود خلاف كبير حول اختيار الشخص القائم بأعمال المرشد، وهو بذلك يحاول أن يضع لنفسه قدما في ذلك المنصب رغما عن البقية، مشيرا إلى أن هذا البيان لن يكتبه إبراهيم منير، لأنه في وقع الأمر لا يستطيع الكتابة والصياغة.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "وفقا للائحة الإخوان لا يوجد مرشد للإخوان حاليا، لأن محمد بديع محبوس فتعطل عمله، لذلك نرى الخلاف الكبير بين قيادات الجماعة حول ذلك الأمر، وإبراهيم منير لم يحصل على بيعة لذلك لا يمكن أن يكون هو المرشد أو القائم بأعمال المرشد".

وقال: "موقع إخوان أون لاين طلع بيان إن إبراهيم منير قرر إلغاء الأمين العام، ومعنى ذلك أنه تم إقصاء قيادات من الجماعة من مناصبها".