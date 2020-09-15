شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية ترفض إجراء تحاليل خاصة بمرشحى النواب بسبب دخول موظف الصحة "الحمام" مع المتقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة دينا عبد العزيز، الاعتماد على أساليب أكثر حداثة وتكنولوجية على أعلى مستوى لإجراء التحاليل الطبية اللازمة سواء تلك المطلوبة بشأن الكشف الطبى لمرشحى مجلس النواب أو التحاليل التى تتم بمعامل وزارة الصحة بشكل عام، منتقدة ما يتم من ملازمة أحد موظفى وزارة الصحة للأشخاص أثناء إجراء التحاليل اللازمة ودخوله الحمام معه لأخذ عينة البول من المواطنين.

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وقالت دينا عبد العزيز، إنها رفضت إجراء تحليل اليوم، وذلك بسبب ضرورة أن يكون هناك موظف مصاحب للشخص أثناء العينة بالحمام، متابعة: "هذا الأمر ليس من الأعراف المجتمعية، ولو كان الأمر ضرورى فمن الممكن أن يكون هناك طرقا حديثة مثلا لإجراء التحاليل عن طريق عينة دم دون فكرة الحمام وموظفى الوزارة، مع العلم أن هناك بعض المعامل لا يوجد موظف فى الحمام مع الشخص أثناء أخذ العينة.

وأكدت أن هذا الأمر انتهاك لخصوصية المواطن، وأمر غير منطقي وغير مقبول أن يتم مع المواطنين، حيث أن كرامة الإنسان ترفض هذا التصرف، مشددة على احترامها للقانون والإجراءات المنصوص عليها ولكن بما يحافظ على كرامة الإنسان ويحفظ خصوصيته فى نفس الوقت، إلا ان هذا التصرف مهين وغير مقبول.