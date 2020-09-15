شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح يؤكد انشقاق عدد من عناصر تنظيم الإخوان فى الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مختار نوح، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مطالبة إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان عناصر الجماعة بالطاعة العمياء ليس بجديد على التنظيم الذى ينتهج أسلوب السمع والطاعة العمياء وتنفيذ كافة أوامر قيادات الجماعة.

وقال نوح، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن تنظيم الإخوان انتهى بشكل فعلى، ولم يعد هناك تنظيم أو لجان داخل الإخوان، وهناك العديد من عناصر التنظيم انشقوا عن الجماعة خلال الفترة الراهنة.

ولفت إلى أن إبراهيم منير يحاول أن يفرض نفسه على قيادة الجماعة، موضحا أن إبراهيم منير لن يحصل على إجماع من قبل قيادات وعناصر الإخوان لقيادة التنظيم، مشيرا إلى أن إبراهيم منير يحاول أن يكون جاسوسا برخصة ويتسغل الإخوان للحصول على مزيد من التمويلات الخارجية.