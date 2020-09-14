التعليم العتيق.. وزارة الأوقاف: اعتماد التعليم “عن بعد” حتى نهاية عام 2020

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم، عن انطلاق الدخول المدرسي والجامعي، بمؤسسات التعليم العتيق، يوم الاثنين 05 أكتوبر 2020، باعتماد التعليم عن بعد إلى نهاية شهر ديسمبر 2020، على أمل أن تسمح الظروف بانطلاق الدراسة الحضورية بداية شهر يناير2021.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بلاغ لها، أن اعتماد الدراسة الحضورية، في ظل الوضعية الراهنة، تعترضه صعوبات جمة، سواء فيما يتعلق بتنقلات طلبة التعليم العتيق، أو بتوفير جميع الاحتياطات الوقائية اللازمة لاستقبالهم وإيوائهم في ظروف تربوية وصحية آمنة، ولاسيما، تضيف الوزارة، “في ظل الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا، وفي سياق التدابير الاحترازية المتخذة للحد من استفحالها، واعتبارا أيضاد لكون غالبية تلاميذ وطلبة التعليم العتيق داخليين يفدون من مختلف مناطق المملكة”.

وحثت الوزارة المذكورة، عبر بلاغ لها، جميع التلاميذ والطلبة على متابعة دروسهم عبر منصة “دروسي” للتعليم عن بعد، والتفاعل الإيجابي مع ما تقدمه من خدمات.

كما أهابت بالمشرفين على مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها، للانخراط الفاعل في الجهود المبذولة من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية باستثمار مختلف الوسائل التكنولوجية المتاحة للتواصل عن بعد مع تلامذتهم وطلبتهم، ومواكبتهم باستمرار قصد تمكينهم من التحصيل الدراسي المثمر.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الدروس تظل مخزنة بمنصة «دروسي» ويمكن الرجوع إليها في أي وقت.

